VIDEO: Auto over de kop aan de Saramaccastraat in Suriname

PARAMARIBO, – Bij een verkeersongeval woensdagmiddag in het centrum van Paramaribo zijn twee auto’s zwaar beschadigd geraakt. De aanrijding vond plaats aan de Saramaccastraat, vlakbij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Een van de voertuigen ging daarbij over de kop en lag ondersteboven op het trottoir.

Het ander voertuig eindigde eveneens op het trottoir. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij dit ongeval. De politie heeft nog niets bekend gemaakt, dus later meer.

Een passerende automobilist maakte een korte filmopname van de situatie ter plekke, welke hieronder te zien is: