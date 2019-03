Minister opent vandaag eerste ‘Phagwathon’ bij Boulevard in Suriname

PARAMARIBO, 21 mrt – Vandaag wordt in Suriname het Holi feest oftewel Phagwa gevierd. Dit lentefeest is een nationale vrije dag in Suriname, waar er diverse activiteiten in het teken van Holi staan. Een nieuwe activiteit is de zogenoemde Phagwathon oftewel een Phagwaloop. Deze eerste editie zal donderdagmiddag geopend worden door de Surinaamse minister van Handel, Industrie en Toerisme.

De opening zal donderdagmiddag 21 maart om 15.50u plaats vinden bij het Boulevard Complex aan de Anton Drachtenweg tegenover Residence Inn. De minister zal na de opening ook zelf meelopen met andere VIP’ers, waaronder enkele ambassadeurs. Ook Miss Panama, die momenteel in Suriname is met het Marketing-team van Copa Airlines, zal hierbij aanwezig zijn.

Om 15.00u start ook op het Boulevard Complex de achtste editie van het Lustig Gives Back Phagwa Festival 2019. Meer dan 20 artiesten komen het publiek vermaken, op dit jaarlijks gratis toegankelijk festival. Uit het buitenland zijn tot nu toe o.a. Boef, Bizzey, Chucky, DYNA, F1rstman, The Partysquad maar ook Ravi B & Live band Karma bekend gemaakt.

Foto: Lustig Phagwa festival vorig jaar in Suriname. Dit jaar verhuist het festival naar De Boulevard aan de Anton Dragtenweg.