Chinese ambassadeur in Suriname bezoekt districtscommissaris Mike Nerkust

PARAMARIBO, 20 mrt – Ambassadeur Lui Quan van de Volksrepubliek China heeft vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan districtscommissaris van Paramaribo Mike Nerkust. Tijdens dit bezoek heeft ambassadeur Quan laten weten dat hij erg onder de indruk is van de diversiteit van Suriname en de gastvrijheid van Surinamers.

De ambassadeur ging tijdens het gesprek in op de vriendschappelijke band tussen Suriname en de Volksrepubliek China. Volgens de ambassadeur hebben beide landen bewezen dat respect de basis vormt om te komen tot samenwerking. Ambassadeur Quan wilt zich sterk maken voor meer uitwisseling tussen Suriname en Paramaribo en in het bijzonder de stad Paramaribo en de stad Huangzhou die al langer dan 20 jaar een stedenband onderhouden.

De diplomaat wilt de band tussen deze twee prachtige steden verstevigen middels uitwisseling op het gebied van technologie, cultuur, onderwijs en sport. Dc Nerkust heeft de ambassadeur ingelicht over zijn taken als districtscommissaris, de goede samenwerking met de vorige ambassadeur Zhang Jinxiong en de verschillende projecten die uit die samenwerking zijn voortgevloeit.

Zowel ambassadeur Quan als dc Nerkust staan open voor het voortzetten van de samenwerking en het realiseren van doelen. De ambassadeur heeft zijn ogen uitgekeken op de werkkamer van de dc die een kunstliefhebber is. Quan sprak zijn bewondering uit over de verschillende kunstwerken. Quan is in augustus vorig jaar aangetreden als ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname.