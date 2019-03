Wereldreiziger ‘ontdekte’ Marokkaanse-Surinamers in Suriname

PARAMARIBO, 20 mrt – De Marokkaanse-Nederlander Sousi Ab reist sinds vorig jaar de wereld rond op zijn fiets. Hij startte hiermee in Suriname en daar deed hij een bijzondere ontdekking: hij wist in Nieuw-Nickerie een Marokkaan te vinden die sinds 1987 in Suriname woont. Zijn kinderen zijn daar geboren en dus Marokkaanse-Surinamers met een vet Surinaams accent.

Sousi Ab sprak met de man die sinds zijn vertrek in de jaren ’80 uit Marokko nooit meer terug is gegaan naar zijn geboorteland. Ook sprak hij een van de kinderen van de man. De Marokkaanse wereldreiziger vond het bijzonder dat de Marokkaanse jongen een typisch Surinaams accent heeft.

Een filmpje hiervan werd vorig jaar gemaakt, maar kwam recent weer onder de aandacht door een item van FunX radio.

Bekijk de filmpjes hieronder: