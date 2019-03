Amerikaanse ambassadeur in Suriname praat met minister over Surinaamse verkiezingen

PARAMARIBO, 17 mrt – De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen Lynn Williams, heeft afgelopen week een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza). Daarbij werd vooral gesproken over de organisatie van de komende verkiezingen in het land en het beleidsgebied genderaangelegenheden.



De bewindsman heeft samen met de directeur van BiZa, Putridewi Amatsoemarto en Yvonne Towikromo, beleidsadviseur op BiZa, de ambassadeur zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de op handen zijnde verkiezingen en de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van het gender gebeuren in ons land. De minister bracht ook onder de aandacht van de ambassadeur dat bij de komende verkiezingen er 45.000 ‘first voters’ zijn.

Directeur Amatsoemarto legde uit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de hoofdverantwoordelijke is voor het organiseren van de verkiezingen in 2020. Volgens haar is het interessant om ingelicht te worden over het kiesstelsel van de Verenigde Staten. Dat verschilt met het kiesgebeuren in Suriname, waar we mogelijk iets uit kunnen leren. Minister Noersalim was zeer ingenomen met het bezoek en hoopt in de toekomst gezamenlijk projecten uit te kunnen voeren.

De ambassadeur was blij dat zij is geïnformeerd over de stand van zaken en gaf aan dat de ambassade graag in contact blijft met het ministerie en bereid is waar nodig, assistentie te verlenen.