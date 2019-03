Oude dronkenlap rijdt auto te water in Suriname

PARAMARIBO, 17 mrt – De 64-jarige Henk K. is in de avond van donderdag 14 maart aan de Tawajarieweg met zijn voertuig in een langs de weg lopende trens belandt.

De politie van het ressort Lelydorp werd ingeschakeld en begaf zich voor onderzoek naar de locatie, meldt het Korps Politie Suriname.

Gebleken is dat Henk over de Tawajarieweg reed gaande in de richting van de Poerwodadiweg. Dichtbij de Poerwodadiweg moet hij door tot nog toe onbekende redenen de controle over de besturing van zijn voertuig hebben verloren. Henk belandde met zijn auto in de langs de weg lopende trens. Hij kwam met de schrik vrij. Henk bleek diep in het glaasje te hebben gekeken.

Hij werd ter ontnuchtering en voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau. Toen Henk nuchter was werd hij voorgeleid bij een hulp officier van justitie. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zijn rijbewijs ingevorderd door de politie. Na verhoor is hij heen gezonden. Het dossier ter zake zal voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.