Nederland kent ‘de BOB’ en Suriname ‘de BOSS’: Bewust Onbeschonken Sturende Surinamer

PARAMARIBO, 14 mrt – Op woensdagmiddag 13 maart vond in de conferentieruimte van De Waag de lancering plaats van de ‘Who’s The BOSS’ bewustwordingscampagne van STIVASUR over het niet samengaan van alcohol en verkeer. Deze nieuwe campagne is een Surinaamse versie van de welbekende BOB-campagne van Europa. De BOSS is de Bewust Onbeschonken Sturende Surinamer.

Het doel van deze campagne is het aantal automobilisten dat rijdt onder invloed van alcohol structureel en blijvend te verminderen. Daarbij wordt binnen het gezelschap vooraf afgesproken wie de BOSS is. De BOSS is de persoon in het gezelschap, die nuchter blijft, zodat deze ‘Surinamer’ op verantwoorde wijzedeelneemt aan het verkeer en zorgt dat het gezelschap veilig thuis komt.

De BOSS-campagne bevat geen afschrikwekkende beelden van ongelukken als gevolg van rijden onder invloed maar is luchtig en herkenbaar zodat eenieder zich voelt aangesproken. Aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid voor eigen gezelschappen en voor andere weggebruikers. Verantwoordelijkheid voor elkaar. Die verantwoordelijkheid hebben wij allemaal!

Check ook het campagne filmpje: