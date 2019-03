Meeting met muziekindustrie over copyright en muziek uit Suriname op Spotify

PARAMARIBO, 13 mrt – Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme in Suriname heeft vanmiddag een meeting met de Surinaamse muziekindustrie georganiseerd. Daar het Bureau Intellectuele Eigendommen (BIE) van het Ministerie de uitvoerende instantie is van het copyright beleid van de overheid, was ‘copyright’ een onderwerp van gesprek.

Ook werd er gesproken over de toegankelijkheid van de Surinaamse muziekindustrie tot Spotify. Spotify is een Zweedse aanbieder van muziek als stream en gebruikers door middel van algoritmes nieuwe muziek aanbiedt. Gebruikers kunnen uit een database van miljoenen nummers bepalen welke muziek ze willen beluisteren. Er is nog weinig muziek uit Suriname via Spotify te beluisteren en daar wil de muziekindustrie verandering in aanbrengen.

Het onderwerp is niet nieuw. Eerder had de Surinaamse zanger Damaru al aangegeven zich te willen inzetten om Surinaamse artiesten toegang te geven tot het distribueren van hun muziek via Spotify: