PARAMARIBO, 13 mrt – Deze zwaar beschadigde auto was gistermiddag betrokken bij een eenzijdig ongeval aan de Oost-West verbinding in Suriname. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname kwam het voertuig tegen een paal aan, waarna het over de kop sloeg en in een trens belandde.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Coppenamebrug. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De schade aan de auto was enorm, deze raakte total loss. Bekijk ook het filmpje hieronder en de overige foto’s.