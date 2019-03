VHP voorzitter Santokhi installeert kern Pontbuiten

PARAMARIBO, 13 mrt – Op maandag 11 maart jongstleden is er een VHP meeting gehouden op Pontbuiten aan de Petrusweg. Op aandringen van de bewoners van Petrusweg en omgeving heeft Ronny Aloema het initiatief genomen, deze meeting te organiseren. De buurtbewoners waren zeer enthousiast met deze meeting. VHP voorzitter Chan Santokhi en zijn delegatie zijn warm onthaald. Ook is er een VHP kern geïnstalleerd.

Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd. Met tal van voorbeelden hebben ze aangetoond dat Suriname richting Venezuela koerst, en dat baart de VHP heel veel zorgen. Het volk pinaart buiten zijn schuld om. De Staat zit met een schuld van bijkans 28 miljard, er is uitgerekend dat de schuld per hoofd 45.00 SRD bedraagt. Wij, onze kinderen en kleinkinderen gaan deze schuld moeten aflossen.

VHP voorzitter Chan Santokhi, benadrukte dat slechts een kleine groep geniet van de rijkdommen van het land, terwijl bijkans 550.000 mensen in dit land pinaren. Met de Naschoolse Opvang hebben loyalisten van deze regering miljoenen verdiend. Gewezen minister Robert Peneux van onderwijs heeft zelf het parlement voorgehouden dat de staat voor miljoenen SRD is benadeeld.

De VHP voorzitter benadrukte dat het Naschoolse project een heel goed project was maar deze regering heeft samen met loyalisten letterlijk een ‘Njan Patu’ ervan gemaakt door te grabbelen in het Naschoolse project. Hij gaf voorts aan dat als de VHP aan de macht komt, het Naschoolse project wederom ingevoerd zal worden om de arme schoolkinderen te helpen.

VHP voorzitter Chan Santokhi, ging ook kort in op de kwestie van het IMF waarbij Suriname aanvankelijk ongeveer 480 miljoen USD zou lenen tegen een rente van slechts 1 procent. Na de overeenkomst met IMF kreeg Suriname USD 81 miljoen, maar na enkele maanden heeft de president de lening stopgezet. De regering is toen geld gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt waarbij een lening genomen is van 550 miljoen USD tegen een rente van 9.25 procent.

Bij het IMF zou deze regering ongeveer 5 miljoen USD per jaar aan rente moeten betalen en nu moeten wij als land bijkans 50 miljoen USD per jaar aan rente betalen, terwijl met dat geld Suriname medicijnen kon kopen, subsidie aan de ziekenhuizen kon betalen etc. Op dit moment betaalt Suriname slechts de rente van die lening, in 2026 zal Suriname het gehele bedrag ineens moeten betalen.

Na de toespraak van de voorzitter van de VHP hebben enkele aanwezigen hun hart gelucht door de problemen aan te kaarten van hun buurt. Ze hebben hun ongenoegen geuit hoe deze regering omgaat met de vele problemen van het land maar in het bijzonder van hun buurt. Kinderen hebben geen vervoer om naar school te gaan, er is geen werk voor de jongeren en de buurt is sterk verwaarloosd.

Na de problemen aangehoord te hebben is men overgegaan tot de installatie van de kern Pont Buiten. Vermeldenswaard is dat de kern grotendeels uit vrouwen bestaat en dat de kernvoorzitter Michel Boeja is omgedoopt tot Chan van Pontbuiten. De leden van de kernen zullen ook de ruimte krijgen om te participeren in de verschillende structuren van de partij.