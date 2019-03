Politie Suriname op zoek naar benadeelden van deze notoire 37-jarige oplichter

PARAMARIBO, 8 mrt – De politie in Suriname is op zoek naar benadeelden van de notoire oplichter Ritesh S. Deze 37-jarige man wordt ervan verdacht een aantal mensen opgelicht te hebben. Hij is afgelopen dinsdag door de recherche van regio Midden opgespoord en aangehouden.

Ritesh heeft zich bij de aangevers/benadeelden voorgedaan als inklaarder, opkoper en verkoper van percelen en importeur van goederen naar Suriname. Hij heeft zijn slachtoffers voor iets meer dan SRD 100.000 en U$ 600 opgelicht. Na de gelden ontvangen te hebben hoorden de aangevers/ benadeelden niets meer van hem.

Volgens verklaring van een ex-vriendin heeft Ritesh haar auto verkocht. Na deze handeling is hij spoorloos verdwenen. Van een andere aangever, die met Ritesh in contact kwam via sociale media, wist hij U$ 600,- af te troggelen, nadat hij deze aangever deed geloven dat hij goederen voor hem kon importeren.

Ritesh werd door een andere benadeelde in dienst genomen als administrateur. Van deze werkgever heeft hij een geldbedrag groot SRD 60.000,- toegeƫigend waarna hij niet meer op het werk verscheen. Ritesh bood via sociale media ook woningen met perceel te koop aan. Van een koper ontving hij SRD 19.000,- waarna hij niets meer van zich liet horen.

De politie vermoedt dat Ritesh veel meer mensen heeft opgelicht dan die, die reeds aangiften tegen hem hebben gedaan. Zij, die nog geen aangifte hebben gedaan, worden opgeroepen zich te wenden tot de recherche van regio Midden, gevestigd op het politiebureau van De Nieuwe Grond voor het doen van hun aangifte. Deze afdeling is te bereiken op de nummers: 582050 en 582205.