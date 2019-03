Gamelan Meets Pop 13 april in Den Haag

DEN HAAG, 9 mrt – Stichting Rukun Budi Utama (RBU) organiseert op zaterdag 13 april Gamelan Meets Pop; een festival met een theatershow en een afterparty. Gamelan, staat bekend als een Indonesisch orkest dat bestaat uit diverse slaginstrumenten. Het is ook de naam van de muziek die door deze instrumenten wordt voortgebracht. Deze muziek is door de immigratie van Javaanse contractarbeiders (1890 – 1939) in Suriname terechtgekomen, waar het zich anders dan in Indonesië heeft ontwikkeld.

In Suriname en Nederland wordt het nog slechts mondjesmaat beoefend, terwijl deze muziek essentieel is voor de uitvoering van andere (Surinaams) Javaanse cultuuruitingen. Denk bijvoorbeeld aan traditionele dans, jaran kepang(paardendans) en wayang kulit (schimmenspel). Helaas dreigt de (kennis over) Surinaams Javaanse gamelan verloren te gaan, doordat er o.a. weinig tot geen interesse vanuit de nieuwe generaties is. Gamelan Meets Pop is er om de interesse aan te wakkeren!

Hoe klinkt een liedje van Ronnie Flex, als je het met gamelaninstrumenten speelt?

De Surinaams Javaanse gamelangroep Bangun Tresna Budaya (Den Haag) en de band Boogiebox (Rotterdam) laten in een theatershow zien waar de gamelan en de hedendaagse popmuziek elkaar ontmoeten. Het resultaat is inspirerend.

Bangun Tresna Budaya bestaat dit jaar 20 jaar en is het orkest dat door RBU is geadopteerd. Enkele nummers uit hun repertoire worden door bekende namen uit de Surinaams Javaanse en Indonesische partyscene uitgevoerd, namelijk door respectievelijk Stanlee Rabidin en Asty Dewi.

GAMELAN MEETS POP

ZAT. 13.04.2019 | Diamant Theater |Diamanthorst 183 Den Haag.