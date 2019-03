Nieuwe theatershow van Clifton Braam uit Suriname komt eraan

PARAMARIBO, 8 mrt – De nieuwe tevens derde theatershow van de Surinaamse comedyster Clifton Braam heet ‘Alles Kan, Niets moet’. Het stuk wordt van oktober tot januari 2020 in Nederland gespeeld. Dit onthult hij in een interview met de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT).

Met het nieuwe stuk wil de comedian uit Suriname zijn visie op de maatschappij geven. “Het zal een bijna buitenaardse kijk zijn op de maatschappij. De dingen die we doen. Is alles nou zo gewoon? Moeten we die dingen doen of worden we gedwongen om dingen te doen? Ik zal ook een kijkje nemen naar mezelf, zoals ik mezelf jarenlang heb kunnen manoeuvreren door het leven. Het verhaal loopt dwars door mijn leven, de politiek maar ook san e psa tap a strati, anything, alles komt langs.”

‘Alles Kan, Niets moet’ is volgens Braam ontstaan vanuit de gedachte om meer van zichzelf bloot te geven. In 2020 zal dit stuk ook in Suriname gespeeld worden. Verder zal de stand-up comedian en presetator in december een stuk doen dat speciaal voor Suriname bestemd is.

Hij is ook druk bezig met het schrijven van een script voor een tour in april 2020 met Danielle Dorder en Glenn Huisden met wie hij de theaterproductie Buitenman, Buitenvrouw speelde.