Suriname neemt deel aan ministerraad in Abu Dhabi

PARAMARIBO, 4 mrt – Suriname heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de 46ste Sessie van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de landen aangesloten bij de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Deze OIC-Sessie vond plaats op 1 en 2 maart 2019, tevens herdacht de OIC dit jaar haar 50-jarig bestaan. De OIC heeft een lidmaatschap van 57 staten verspreid over vier continenten.

Het thema van deze 46ste Sessie was de “Roadmap for Prosperity and Development”, welke past binnen het streven van de Surinaamse regering om welvaart en ontwikkeling te bevorderen in ons land. In dit kader heeft de Surinaamse delegatie onder leiding van minister Yldiz Pollack-Beighle geparticipeerd in de 46ste Sessie van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de OIC.

Tijdens deze vergadering werd de interOIC-samenwerking op de gebieden van handel, toerisme en cultuur gericht op het nastreven van de door de UN gestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, door Suriname benadrukt.