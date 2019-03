Drastische daling van nesten zeeschildpadden in Suriname

PARAMARIBO, 3 mrt – Alarmerend nieuws van het World Wide Fund for Nature (WWF) op World Wildlife day vandaag: De nesten van de Aitkanti en Warana zeeschildpadden zijn sinds 2010 drastisch gedaald op de Surinaamse legstranden. De grootste boosdoener is de mens. In Suriname wordt ondanks alle voorlichting nog steeds op grote schaal schildpadeieren geconsumeerd.

In Suriname broeden de zeeschildpadden van februari tot en met juli. De nesten worden op meer dan regelmatige basis gestroopt. Daarnaast raken ook veel volwassen schildpadden verstrikt in visnetten, wat meestal leidt tot verdrinking. WWF Guainas zal samen met de Surinaamse visserijsector nagaan hoe samen te werken aan haalbare oplossingen om de bijvangst van schildpadden te verminderen.

In de Guianas komen vijf van de zeven verschillende soorten zeeschildpadden voor. Op de Surinaamse legstranden komen de Krapé en nu in steeds mindere mate de Aitkanti en Warana. Wereldwijd behoort het dynamisch kustgebied van de Guianas als de belangrijkste broedplaatsen voor de Krape en de Aitkanti. De twee belangrijkste legstranden van Suriname voor deze zeeschildpadden zijn het natuurreservaat Galibi – zo’n tien kilometer- en Braamspunt met ongeveer 1,2 kilometer aan strand.

WWF Guianas heeft vandaag bekend gemaakt dat ervoor gekozen is de zeeschildpad in de schijnwerpers te plaatsen. Het beschermen van de zeeschildpadden blijft een topprioriteit voor het WWF. Het fonds organiseert in dat kader deze maand een bijeenkomst waarbij zo’n 70 schildpaddenexperts uit het hele Caribische Gebied bijeenkomen.