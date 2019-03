Leger Suriname schort gezamenlijke patrouilles met Fransen op na incident

PARAMARIBO, 3 mrt – De regering van Suriname heeft wederom op de Fransen het beroep gedaan om onwettige acties op Surinaams grondgebied na te laten. Dit naar aanleiding van een incident dat zich deze week heeft voorgedaan op de Marowijne rivier in de regio Mata Tabiki. Afgelopen woensdag zijn er eigendommen van Surinamers vernietigd op Surinaams grondgebied door de Franse Gendermarie tijdens een gezamenlijke patrouille. Eerder hadden de Fransen aangegeven dat de acties in het grensgebied gewoon doorgaan.

Naar aanleiding hiervan heeft minister Benschop brieven gericht aan de leiding van de strijdkrachten en aan de leiding van de Gendermarie in Frans-Guyana. Hierin is vermeld dat het Nationaal Leger van Suriname de gezamenlijke patrouilles terstond opschort totdat er duidelijkheid is gekomen in deze aangelegenheid.

Daarnaast is President Desiré Bouterse in spoedoverleg getreden met de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons en de minister van Defensie, Ronny Benschop, die tevens ook de minister ad-interim is op Buitenlandse Zaken, om dit verregaand optreden van de Fransen te bespreken aldus het Nationaal Informatie Instituut.

De instructie is gegeven om meteen een diepgaand onderzoek in te stellen over wat zich exact heeft voorgedaan. De regering spreekt haar ernstige afkeuring uit over deze verontrustende ontwikkeling en het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ogenblikkelijk middels een diplomatieke nota, waarin ernstige misnoegen over dit voorval geuit is, aan de Franse autoriteiten op donderdag 28 februari 2019 protest aangetekend.

De Surinaamse Regering is zeer ontstemd over dit gebeuren, temeer daar beide landen in onderhandeling zijn, om te komen tot een definitieve grensbepaling in de Marowijne rivier. Dit ontoelaatbaar gedrag van de Fransen getuigd van minder respect naar Suriname toe en weerspiegelt niet het gewenste nabuurschap.