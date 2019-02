Suriname participeert in vergadering Caricom staatshoofden en regeringsleiders

PARAMARIBO, 27 feb – Suriname participeert in de 30ste tussentijdse vergadering van Caricom staatshoofden en regeringsleiders. Deze belangrijke bijeenkomst vindt plaats in de periode 26 – 27 februari 2019 onder voorzitterschap van premier Timothy Harris, in St. Kitts and Nevis. De president van de Republiek Suriname zal op deze vergadering worden vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Nationale Veiligheid, de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Handel, Industrie en Toerisme en de Maritieme Autoriteit Suriname, alsook vertegenwoordigers van SLM en Fly All Ways.

Hoog op de agenda staat het vraagstuk van Transport in de regio. In dit kader zal bijzondere aandacht worden besteed aan lucht- en watertransport. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de private sector. Tegen deze achtergrond zal er ook vergaderd worden met de private sector van landen in de Caribische regio.In de Surinaamse delegatie zijn daarom ook vertegenwoordigers opgenomen uit de luchtvaartsector en de Maritieme Autoriteit Suriname. Tijdens deze bijzondere vergadering zal er speciale aandacht worden besteed aan intraregionale transport (lucht en zee), als een cruciaal onderdeel van de infrastructuur die noodzakelijk is om op effectieve wijze invulling te geven aan regionale integratieprocessen.

Suriname heeft in het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor het transportvraagstuk, ter realisatie van de integratie gedachte binnen de CARICOM. Tijdens de bilaterale ontmoetingen van president D.D. Bouterse en de Premiers van Antigua and Barbuda, St. Vincent and the Grenadines, Dominica, Barbados en Jamaica is uitputtend gesproken over het feit dat Suriname landbouwproducten kan leveren voor de verschillende markten binnen de CARICOM en ook een perfecte destinatie is voor wat betreft toerisme. In dit verband zal tevens de noodzaak voor transport over land door de delegatie van Suriname aan de orde worden gesteld. Overige punten op de agenda zijn onder andere de voortgang van de CARICOM Single Market and Economy (CSME), “blacklisting” en regionale veiligheid.

Voorts is er op 25 Februari 2019 een speciale vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken gehouden, ter bespreking van de voortgang van onder andere de Post- Cotonou onderhandelingen.