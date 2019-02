Surinamers massaal in de rij om rij- en voertuigenbelasting te betalen

PARAMARIBO, 27 feb – Uiterlijk morgen, donderdag 28 februari, moet elke voertuighouder in Suriname de nieuwe rij- en voertuigenbelasting betaald hebben. Vandaar dat er vandaag flinke rijen te zien waren op diverse plekken waar de belasting betaald kon wordt, zoals hier bij EBS te Latour.

De nieuwe rij- en voertuigenbelasting is ingegaan op 1 januari 2019 jongstleden. Omdat deze in korte tijd is ingevoerd besloot de regering in november vorig jaar een eenmalige extra periode van twee maanden te geven aan bezitters van voertuigen voor het betalen van de belasting.

“Op alle locaties is het een enorme drukte, maar wij helpen de burgers zoveel als mogelijk”, zegt Daniella Wilfrid, ontvanger der directe belastingen en accijnzen. Burgers kunnen zich voor het betalen van de belasting wenden tot onder andere EBS-incassokantoren, Telesur betaalkantoren en het Centraal Belastingkantoor.

Per 1 maart 2019 moet de belasting betaald zijn en kan de politie controleren hierop.

