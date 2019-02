Ivan Tai-Apin interim-directeur theater Thalia in Suriname

PARAMARIBO, 22 feb – Ivan Tai-Apin is de nieuwe interim-directeur van theater Thalia in Suriname. Hij geeft in een interview met de Surinaamse krant de Ware Tijd aan nieuwe projecten voor het schouwburg te willen initiëren, waarbij hij met diverse artiesten een samenwerking wil aangaan.

“In de vorm van co-producties met jonge artiesten die het eventueel financieel moeilijk hebben. Van maandag tot en met vrijdag gebeurt er niks in Thalia en dat mag niet, want dat betekent dat je ten eerste geen inkomsten binnenkrijgt en ten tweede ben je gesloten, terwijl heel veel jongeren het als speelvlak kunnen gebruiken”, stelt hij. Cabaretier en stand-upper Roue Verveer gelooft dat Tai-Apin ook als interimdirecteur voor een nieuwe wind in Thalia kan zorgen. Vooral daar hij zelf ook uit de artistieke wereld komt.

Thalia sloot vorig jaar september haar deuren, nadat bij controle werkzaamheden ontdekt werd dat het dak van het gebouw op instorten stond. De kosten om het dak volledig te repareren werden begroot op honderdduizend euro (omgerekend ongeveer SRD 800.000), die de schouwburg niet in een keer kon neertellen. Het ‘Save halia Benefietspektakel’ heeft in totaal SRD 304.413 opgebracht. Er wordt nu een start gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Gepland is, om de schouwburg op 10 mei weder open te stellen.

Ivan Tai-Apin is naast regisseur, acteur en producent ook presentator, model, casting director, entertainer en event planner.