Minister doet aftrap voor mini kunstgrasveld in Suriname

PARAMARIBO, 22 feb – Onder grote publieke belangstelling van de buurtbewoners en jongeren van Commewijne, Mariënburg is afgelopen week aldaar het 17de mini kunstgrasveld in gebruik genomen door de minister van Sport- en Jeugdzaken in Suriname, Lalinie Gopal. De totstandkoming is geschied door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Vertegenwoordiger van de KNVB, Johan van Geijn, gaf aan dat zijn organisatie het op prijs stelt om deel te mogen zijn van het aanleggen en rehabiliteren van de kunstgrasvelden. Hiermee zegt hij dat er wordt gezorgd voor een veilige plek waar jongeren hun sporttalenten kunnen ontwikkelen.

In het kader daarvan heeft de KNVB ook 12 world coaches opgeleid die ervoor zullen zorgen dat de jongeren middels het voetballen de lifeskills worden bijgebracht.