Surinaamse Post Spaar Bank doneert E-bikes aan ministerie OWT&C

PARAMARIBO, 22 feb – De Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB) heeft zes elektronische scooters (E- bikes) gedoneerd aan het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C) in Suriname. De overhandiging vond gisteren plaats op het hoofdkantoor van SPSB.

Tijdens een werkbezoek van minister Patrick Pengel aan de diensten van OWT&C in Coronie en Nickerie in 2018, heeft het personeel aangegeven dat er een tekort is aan vervoersmiddelen. Het ministerie heeft daarna werk van gemaakt invulling te kunnen geven aan deze behoefte.

Volgens Saskia de Meza, beleidsadviseur op OWT&C die belast is met dit project, is dit een pilot project. De eerste scooters zullen ingezet worden in de districten Coronie, Para en Wanica en Paramaribo. Met het oog op bescherming van het milieu hebben de SPSB en het ministerie voor elektronische scooters gekozen. Dit project is om het tekort van transport in de districten op te vangen.