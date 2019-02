‘Vijf advocaten op zaak in beslag genomen 19,5 miljoen euro’

PARAMARIBO, 20 feb – In april vorig jaar werd een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname op last van het Openbaar Ministerie Noord-Holland in beslag genomen. De redactie van Waterkant verneemt dat zulks is geschied op de verdenking van “witwassen” zonder dat er echter een verdachte in beeld is gebracht.

Het Openbaar Ministerie diende pas na enkele maanden een rechtshulpverzoek in bij Suriname voor het verkrijgen van nadere informatie. De beantwoording daarvan nam weer enige tijd in beslag.

De redactie van waterkant heeft verder vernomen dat er inmiddels vijf advocaten namens de de Hakrinbank, Finabank, De Surinaamsche Bank en de Centrale Bank van Suriname werken aan deze slepende zaak.