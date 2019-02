Gewelddadige crimineel ‘huilend afgevoerd’ door politie in Suriname

PARAMARIBO, 20 feb – Opmerkelijk bericht vandaag op de site van het Korps Politie Suriname. De politie heeft een foto geplaatst van een aangehouden gewelddadige crimineel, met daarbij de tekst ‘Gerson T. wordt huilend afgevoerd‘.

De crimineel in kwestie werd voor diefstallen doormiddel van geweldpleging gezocht en is op dinsdag 19 februari door het Arrestatie Team aangehouden in een appartement waar hij was ondergedoken. Gerson is vervolgens overgedragen aan de politie van Latour die belast is met de onderzoekingen tegen hem.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Gerson door de politie in verzekering gesteld. Waarom de politie de opmerking dat hij ‘huilend wordt afgevoerd’ heeft geplaatst is niet bekend.

Een schermafbeelding van het bericht van het Korps Politie Suriname.