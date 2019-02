Burger schiet vluchtende autokraker met zijn jachtgeweer dood

PARAMARIBO, 19 feb – De inbreker die vanmorgen om het leven kwam, was een autokraker die op de vlucht sloeg toen hij werd betrapt door de eigenaar van de auto waaraan hij zat te rommelen. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. De schutter, die in het bezit is van een vuurwapenvergunning, gaf aan dat hij geen intentie had om de inbreker te doden. Hij is na verhoor heengezonden.

De man met het jachtgeweer verklaarde dat hij ’s nachts wakker werd door het geluid van wat leek op het stuk slaan van een autoruit. Hij kreeg het vermoeden dat het om een ruit van zijn auto kon gaan, die hij op het erf voor zijn woning geparkeerd had. Hij ging op onderzoek uit met zijn jachtgeweer in de hand en zag dat de motorkap van zijn auto open stond en dat een man bij zijn auto bezig was.

Toen de autokraker door had dat hij betrapt was vluchtte hij weg. Tijdens zijn vlucht schoot de auto eigenaar hem dood. Het slachtoffer genaamd ‘Kemme’ was een bekende van de politie. In leven is hij vaak aangehouden en opgesloten voor strafbare feiten zoals inbraken. Hij overleed ter plekke meldt de politie.