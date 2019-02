Vermeende dief doodgeschoten door bewoner in Suriname

PARAMARIBO, 19 feb – De politie doet onderzoek nabij het ontzielde lichaam van een man die dood op straat ligt in Suriname (foto). Volgens de eerste berichten zou deze man vannacht beschoten zijn door een bewoner te Latour. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer een diefstal zou hebben gepleegd.

De identiteit van de doodgeschoten man is nu nog onbekend. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek en heeft het lijk in beslag genomen. Er is nog geen officieel bericht, dus later meer.

Nog een foto: