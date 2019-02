‘Buitenlandse adviseur kost ministerie Suriname 20.000 US$ per maand’

PARAMARIBO, 19 feb – “De Surinaamse minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft een buitenlandse adviseur aangetrokken die de staat Suriname op maandbasis 20.000 US dollar kost en die de minister niet eens goed weet te adviseren”. Dat beweert econoom Jim Bousaid, ex-directeur van de Hakrinbank en oud-voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.

“We kunnen toch niet toestaan dat dit soort mannen komen beslissen wat wij in dit land doen? We hebben Surinamers nodig die competent zijn en den man lai. Die hun hart op de juiste plaats hebben en die gratis willen werken. Die 20.000 US dollar die de buitenlander verdient, kunnen wij beschikbaar stellen voor arme mensen in het land die slachtoffers zijn geworden van het slechte beleid” aldus Bousaid.

Zijn opmerking ging al snel een eigen leven leiden op social media. Via Whatsapp werd afgelopen dagen onderstaand bericht verspreid waarin een buitenlandse adviseur bij naam wordt genoemd. Volgens LinkedIn is de genoemde man al 8 jaar ‘Chief Economic Advisor’ bij het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname.

Het is niet duidelijk of deze man ook de persoon is die Bousaid aanhaalde en/of bedoeld.