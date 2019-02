Oedit wil gehoord worden in 488 kilo cocaïne drugszaak in Suriname

PARAMARIBO, 19 feb – Ondernemer Radj Oedit heeft gisteren via zijn raadsman Irvin Kanhai laten weten dat hij gehoord wil worden in de zaak waarbij in maart vorig jaar 488 kilo cocaïne onderschept werd op zijn landingsbaan in Saramacca. De zaak van Oedit ging gisteren voor in Suriname, maar hij kon er zelf niet bij zijn omdat hij vast zit in Nederland.



Oedit was in maart, enkele dagen na de onderschepping, naar Nederland vertrokken. Volgens sommigen gevlucht, maar naar eigen zeggen voor een medische ingreep. Suriname ziet hem als drugsverdachte in deze zaak en wil hem zo snel mogelijk weer in het land hebben. Hiertoe is in juni een uitleveringsverzoek door Suriname aan Nederland gedaan. Daar werd hij in oktober aangehouden door de Nederlandse politie.

De ondernemer wacht in Nederland op het resultaat van het uitleveringsverzoek dat Suriname aan Nederland heeft gedaan. Hij wil graag zijn verhaal doen in de mega drugszaak waarin hij als verdachte is aangemerkt, aldus Kanhai.