Start ‘China Ambassador School Cup’ in Suriname

PARAMARIBO, 10 feb – Op zaterdag 9 februari is de China Ambassador School Cup in Suriname, middels een openingsceremonie gestart. Dit sporttoernooi, met als thema ‘Respect for yourself and respect for other’, is een initiatief van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in samenwerking met de Ambassade van de Volksrepubliek China. De openingsceremonie vond plaats in het Youth Community Center Sophia’s Lust.

Het doel van het toernooi is om sporten onder jongeren te bevorderen en tegelijkertijd te doen aan talent identificatie gevolgd door talent ontwikkeling. Aan het toernooi participeren enkele GLO en VOJ scholen van de districten Coronie, Commewijne, Wanica en Paramaribo en zullen de onderdelen dammen, atletiek, volleybal, voetbal en slagbal afwerken. In totaal doen 448 leerlingen mee.

De ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Liu Quan, gaf aan dat sporten vriendschap en communicatie kan bevorderen en is daarom voorstander van dit initiatief. Ambassadeur Quan heeft de relatie met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken als goed en sterk genoemd.



Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, gaf aan dat er voor het thema Respect is gekozen omdat het de sociale basis weergeeft tussen de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China. Ook gaf zij aan dat de leerlingen goed in de gaten worden gehouden door de aanwezige sportbonden voor talent ontwikkeling. De sportminister heeft de leerlingen moed ingesproken om het thema in acht te houden en elkaar te ondersteunen.