Doodsoorzaak 2-jarige in auto nog steeds niet vastgesteld

PARAMARIBO, 10 feb – Het is nog steeds niet duidelijk wat de exacte doodsoorzaak is van de 2-jarige jongen, die dinsdag dood werd aangetroffen in de auto van zijn vader. De patholoog in Suriname die hiermee belast is, kan de oorzaak nog niet vaststellen. Hij is van plan om morgen (maandag) middels een microscopisch onderzoek het finale resultaat te kunnen vaststellen, meldt Dagblad Suriname.

De 2-jarige peuter Cyirvelcio Djoe werd op dinsdag 5 februari dood aangetroffen op de achterzitting van het voertuig op hun woonadres aan de Charterpalweg in Suriname. Volgens de eerste berichten was er sprake van verstikking, maar dat moet officieel nog vastgesteld worden.

De ambulance werd ingeschakeld en het ambulance personeel gaf aan dat het kind op dat moment geen tekenen van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is het ontzielde lichaampje in beslag genomen voor onderzoek naar de doodsoorzaak.