PARAMARIBO, 5 feb – Een jongen van een jaar of twee zou vandaag in Suriname in een auto om het leven zijn gekomen. Dat heeft de Surinaamse verslaggeefster Gail Eijk bekend gemaakt. Volgens de eerste berichten zou het gaan om dood door verstikking in een auto te Livorno.

Nadere details zijn nog niet bekend. De politie in Suriname is bezig met het onderzoek, dus later meer. Het bericht van Gail: