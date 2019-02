Bryan B over geruchten: “Niets aan de hand, dus verzin niets”

AMSTERDAM, 11 feb – De Surinaams-Nederlandse zanger Bryan B is niet te spreken over geruchten die over zijn gezondheid worden verspreid via social media. Deze geruchten zijn uit de lucht gegrepen zegt de zanger tegen Waterkant.Net. “Niets aan de hand, dus verzin niets” plaatste Bryan vandaag op Facebook.

Hij heeft een idee waar de geruchten vandaan komen. “Ik heb nadat ik laatst uit Suriname kwam inderdaad last van mijn longen gehad. Maar ik heb daarna gewoon weer kunnen optreden bij The Voice” aldus de zanger. Ook gisteren was ik weer aan het werk dus ik snap die geruchten niet.

En om al z’n fans te laten zien dat het goed gaat, ging de zanger zondag een paar keer live op Facebook: