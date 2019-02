Nieuwe werkruimte voor afdeling Straatnaamborden en Huizennummering in Suriname

PARAMARIBO, 6 feb – De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname, krijgt een nieuwe werkruimte. Het startsein voor de bouw van de werkloods is gegeven door Vergillio Rebin, onderdirecteur Algemeen Beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

De werkloods komt te staan op het achter terrein van het CBB aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat. Volgens de onderdirecteur wordt dit de permanente werklocatie van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering. De bedoeling is om onder meer de productiviteit te verhogen. Het project is geïnitieerd vanuit het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) en is een van de activiteiten binnen de pre-electorale fase van de verkiezingen van 2020.

De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering is belast met het geven van straatnamen en huizennummering. Volgens Rebin is dit van groot belang voor een goede adressering en de burgerinformatie. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname is het hebben van een correct adres van eminent belang. De adressen kunnen gemakkelijk vastgesteld en gevonden worden, wanneer de straten van straatnaamborden zijn voorzien en de huizennummering is geordend. Dit vergemakkelijkt de werkzaamheden van de colporteurs. De oproepingskaarten kunnen dan aan de juiste mensen worden aangeboden.