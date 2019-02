Regering Suriname stelt 50 hectare grond beschikbaar voor Chinese gemeenschap

PARAMARIBO, – De regering van Suriname heeft uit goede wil besloten vijftig hectare grond beschikbaar te stellen voor de Chinese gemeenschap. De bestemming is voor regelieuze doeleinden, om een tempel op te zetten en voor ceremoniële activiteiten. Dat heeft de vicepresident van Suriname, Michael Ashwin Adhin, vandaag gezegd.

Hij deed die uitspraak tijdens de Chinese Nieuwjaarsreceptie in restaurant Chi-Min. Bij die gelegenheid vertegenwoordigde hij president Bouterse. “Als u instemt met de locatie, kan het ministerie van grondzaken aan de slag om zaken in orde te maken,” gaf de vicepresident aan tijdens zijn toespraak.

Ook in het verenigingsgebouw van Kong Ngie Tong Sang aan de Dr. Sophie Redmondstraat was er dinsdag middag een speciale lunchbijeenkomst in verband met het Chinees Nieuwjaar. De smakelijke bijeenkomst stond zoals bij ieder nieuwjaar vooral in het teken van optimisme en positiviteit.

Bouterse en Adhin waren niet aanwezig bij Kong Ngie Tong Sang. De regering werd daar vertegenwoordigd door onderwijsminister Lilian Ferrier. Ook aanwezig waren oud-vicepresident Robert Ameerali, VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi en voormalig Hakrinbank-directeur Jim Bousaid.

Aanwezigen bij Kong Ngie Tong Sang.