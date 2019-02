Rotterdamse bejaarden voor het eerst in jaren weer naar Suriname

ROTTERDAM, 6 feb – Een groep van vijf Rotterdamse bejaarden, waarvan de oudste 88 jaar oud is, is gisteren op het vliegtuig gestapt richting Suriname. De ouderen gaan nog één laatste keer naar Suriname, meldt RTV Rijnmond. En dat doen ze met begeleiding en opvang in het zorghotel in Suriname.

Deze vakantiereis speciaal voor ouderen is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen woonzorglocatie Laurens-Maasveld en Zorghotel Suriname. Vanwege de hoge leeftijd van de bejaarden is het noodzakelijk dat er twee verpleegkundigen meegaan, die worden betaald door zorginstelling Laurens. De ouderen, een vrijwilliger en een familielid dat meegaat om te helpen moesten zelf betalen voor de trip.

Volgens RTV Rijnmond is de reis bij wijze van proef. Als het goed bevalt, volgen er mogelijk reizen met andere ouderen. Eerst moet deze reis, inclusief de 9 uur durende vliegreis goed gaan.

