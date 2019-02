‘Regering Suriname wordt goedkoop eigenaar van RCR Zorghotel na veiling’

PARAMARIBO, 2 feb – De Surinaamse regering heeft het RCR Zorghotel vrijdag op de veiling gekocht voor omgerekend 5,8 miljoen euro. Het zorghotel zal in eerste instantie functioneren als dependance van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid tegenover de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

“We vonden dat het pand behouden moest worden voor de volksgezondheid en niet nog een casino moest worden” aldus de minister tegenover dWT. Met de koop op de veiling is de overheid in feite goedkoop eigenaar geworden van het pand dat ze al jaren op het oog had aldus de krant.

Het Zorghotel werd in 2011 geopend en had als doel vooral Surinaamse Nederlanders aan te trekken voor behandeling en rustige revalidatie in Suriname. Door gewijzigde wetgeving rond die tijd in Nederland, werd dit commercieel onmogelijk waardoor de instelling vanaf toen al in zwaar weer kwam te verkeren.