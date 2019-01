Vrouw (53) met cocaïne bol in geslachtsdeel aangehouden op luchthaven Suriname

PARAMARIBO, – Een 53-jarige vrouw is afgelopen weekend op de Surinaamse internationale luchthaven te Zanderij aangehouden door het BID-Team van de politie wegens drugssmokkel. In haar geslachtsdeel had zij een bol met cocaïne gestopt en wilde daarmee vanuit Suriname naar Nederland afreizen. Ook had ze vijftig tot zestig cocaïnebolletjes geslikt.

De aangetroffen bol met cocaïne had een gewicht van 160 gram meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De vaginabol is door het BID-Team in beslag genomen en overgedragen aan de Narcotica Brigade. En van de cocaïne bolletjes is een aantal al op natuurlijke wijze uit het lichaam van de verdachte gekomen.

Hangende het onderzoek is de vrouw, die de Nederlandse nationaliteit bezit, in verzekering gesteld.