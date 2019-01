Peperpot Natuur Park in Suriname werkt aan een nieuwe toekomst

PARAMARIBO, 30 jan – Opgeschoonde paden, drie en een halve kilometer nieuwe wandel- en fietsroutes, vier kilometer watergangen waar je met een kano doorheen kan varen, een twaalf meter hoge uitkijktoren en een groep goed opgeleide gidsen. Dat zijn enkele van de nieuwe ontwikkelingen die Peperpot Natuur Park in de loop van 2019 zal presenteren.

Na een moeizame periode met bestuurswisselingen en onzekerheid over de toekomst hebben een nieuw bestuur en management zich in augustus 2018 over de stichting van het Peperpot Natuur Park ontfermd. De nieuwe leiding heeft schoon schip gemaakt en ontwikkelt nieuwe activiteiten waarvan de inkomsten gebruikt zullen worden voor duurzame bescherming, educatie en onderzoek.

De stichting werkt samen met het Boutique Hotel Peperpot en restaurant KomeWijne, die onlangs hun deuren openden in het gerestaureerde plantagehuis aan de Surinamerivier. Bezoekers die vanuit Paramaribo naar het hotel en het natuurpark willen komen, kunnen binnenkort gebruik maken van de Peperpot Watertaxi. Deze zal rechtstreeks vanuit de stad naar een aanlegsteiger voor het hotel varen. Bezoekers kunnen vervolgens via een nieuwe ingang, direct achter het hotel, het natuurpark wandelend, per fiets of met een kano bereiken.

Over Stichting Peperpot Natuur Bos

Met medewerking van het World Wildlife Fund (WWF) werd in 2009 ruim achthonderd hectare van de oude plantage van de Surinaamse Cultuur Maatschappij in een stichting ondergebracht, met de opdracht om de unieke biodiversiteit van het gebied voor toekomstige generaties te bewaren. Hiermee werd Peperpot een van de eerste privaat beschermde natuurgebieden van Suriname.

Sindsdien is een deel van het gebied opengesteld zodat bezoekers kunnen genieten én leren van een rijkdom aan bomen, planten en dieren, vlakbij Paramaribo. Met hulp van internationale en Surinaamse donoren is aan de Oost-West verbinding in Commewijne een bezoekerscentrum gebouwd.

Over de natuur van PeperpotPeperpot is met meer dan 270 soorten een vogelspotgebied van internationale bekendheid. Een ander bewijs van de gezondheid van het gebied is de aanwezigheid van zes van de acht katachtigen die in Suriname voorkomen. Er zijn in het gebied veel apen te zien en ook bijzondere insecten, vlinders en zelfs reuzenmiereneters.