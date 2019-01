Lezing over een nieuwe Overheid in Suriname

PARAMARIBO, 31 jan – “De huidige overheidssystemen in Suriname werken niet”, zegt transformatie consulent Rumi Knoppel. Knoppel zal de huidige situatie van deze overheidssystemen onder de loep nemen, tijdens een discussiesessie vandaag donderdag 31 januari in Lalla Rookh. Tijdens een reeks van lezingen zal hij de elementen van een nieuwe overheid presenteren en in gesprek gaan met het publiek over de inrichting van onze overheidssytemen.

‘Een nieuwe overheid is noodzakelijk om de economie in Suriname op lange termijn te stabiliseren. De verantwoordelijkheid hiervan ligt zowel bij de overheid en de burger. Hoe zorgen wij als burger ervoor dat wij zeggenschap hebben over de besteding van onze gelden en het welzijn van onze jongeren. Welke handelingen zouden de burgers in samenwerking met- of apart van de overheid zelfstandig kunnen plegen om hun onafhankelijke positie te kunnen versterken’.

Transformatie consulent Rumi Knoppel is actief op sociaal-maatschappelijk vlak als trainer en coach voor organisaties, studenten, kansrijke jongeren en andere groepen uit onze samenleving. Als schrijver van het boek ‘Een interpretatie van communicatie’, is hij ervan overtuigd dat de mens gelijkwaardig is en over universele rechten beschikt. Als Surinamers meer doordrongen raken van deze universele rechten zullen en kunnen zij als mens effectief en rechtstreekse invloed uitoefenen op haar ontwikkeling en voortbestaan.



De eerste lezing zal plaatsvinden vandaag, donderdag 31 januari, omstreeks 18:00 in het Lalla Rookh gebouw. De toegang is geheel gratis en elke burger van Suriname is welkom.