Aantal zelfmoordgevallen in Suriname drastisch toegenomen

PARAMARIBO, 31 jan – Het aan­tal zelf­moord­ge­val­len in Suriname is in 2018 dras­tisch toe­ge­no­men. In to­taal maakten 56 per­so­nen in 2018 een eind aan hun leven. Meer dan de helft daarvan nam een be­strijdings­mid­del in, waar­on­der gram­oxo­ne. De mees­te ge­val­len van zelfmoord hebben als reden fa­mi­lie­ru­zie, pro­ble­men in de re­la­tie­sfeer of fi­nan­ci­ë­le nood aldus het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS).

De stij­ging van het aan­tal zelf­moord­ge­val­len baart hoofd­in­spec­teur Humphrey Naar­den van het KPS ern­sti­ge zor­gen schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname. Naarden zegt tegen de krant dat het in­ne­men van be­strij­dings­mid­de­len het meest voorkomt, om­dat ze nog steeds ge­mak­ke­lijk te ver­krij­gen zijn. Voor­al gram­oxo­ne is in haast al­le win­kels te ver­krij­gen. De eni­ge ver­eis­te is dat de per­soon bij aan­koop ten­min­ste 18 jaar oud moet zijn.

Naarden zegt voorts dat het ple­gen van zelf­moord de na­be­staan­den ver­driet en pijn be­zorgt en doet een be­roep op de sa­men­le­ving om na te den­ken over de be­slis­sin­gen die zij neemt.