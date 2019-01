Ondernemer graafmachine Saramacca krijgt geen boete van autoriteiten Suriname

PARAMARIBO, 30 jan – De ondernemer die afgelopen weekend een grote graafmachine transporteerde over de brug over de Saramaccarivier en daarbij met rupsbanden op het wegdek reed, krijgt geen boete. Dat zei districscommissaris van Saramacca, Lakshminarain Doebay, tegen Radio ABC in Suriname.

De dc heeft inmiddels contact gehad met STP Group NV aan wie de graafmachine toebehoort. Volgens Doebay is er geen schade aangericht aan het wegdek en de brug, omdat het bedrijf een transport plan had gemaakt voor het transporteren van het zwaar materieel.

Overigens was de politie op de hoogte van het transport. Op andere foto’s van het transport, die via social media in Suriname werden gedeeld, is te zien dat een politieagent erbij staat (FOTO).