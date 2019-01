Suzanne Bernhardt 26e kunstenaar bij Moengo Art Residentie

MOENGO, 30 jan – Suzanne Bernhardt (1988, NL) is voor dit jaar de eerste ‘artist in residentie’ bij de Tembe Art Studio\Stichting KIBII in Moengo. Haar residentie is in het kader van het door het Mondriaan Fonds ondersteunde ‘artist-in residence programma’ van Stichting Kibii. In de afgelopen 10 jaar zijn reeds 25 beeldend kunstenaar haar voor geweest.

Bernhardt arriveerde op 5 januari j.l. in Suriname voor een werk periode van 3 maanden en verzorgt vanaf deze week lessen bij Tembe Art Studio en in de omliggende dorpen. Momenteel is ze bezig met onderzoek en experimenteert met klei dat in Moengo en omgeving te vinden is. De kunstenares zal zich daarna laten inspireren door wat er in de omgeving plaatsvindt om samen met de lokale gemeenschap een kunstwerk te maken dat zal worden toegevoegd aan het Marowijne Kunstpark.

De achterliggende gedachten van Suzanne Bernhardt

Moengo staat bekend om zijn verleden in de mijnbouw. Overal in de stad kom je dit verleden tegen: de architectuur, de infrastructuur en de verhalen van de mensen. Hoe kunnen we gebruik maken van deze geschiedenis, waarin de verbinding met de grond een stad tot leven bracht. Daarvoor kijken we naar de grond onder onze voeten: is er iets tussen mij en deze grond? Waarmee voel ik me verbonden?



De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in het werken met klei en heb ik onderzoek gedaan naar verschillende manieren van stoken. Werken met klei is een langzaam proces. Het vinden, verwerken, drogen en bakken kost tijd maar daarvoor krijg je een zeer duurzaam product terug. In tegenstelling tot de globale versnelling van wereld om ons heen, is dit een tegenbeweging waarin de samenwerking met de vier natuur elementen: vuur, lucht, aarde en water centraal staat.

Ik ben geïnspireerd door verhalen en objecten van inheemse bevolking van Suriname die al honderden jaren met klei werkt. Ik ga onderzoek doen naar eeuwenoude tradities om deze vervolgens in te zetten om samen met bewoners van Moengo met lokale rivierklei te werken. Mijn doel is om een duurzaam proces op gang te zetten, workshops te geven en een kunstwerk te maken die deze kostbare informatie koestert en overdraagt aan een nieuwe generatie. De grond onder onze voeten is iets wat ons als mensen allemaal verbind.