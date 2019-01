VIDEO: wie had voorrang bij deze zware aanrijding in Suriname?

PARAMARIBO, 24 jan – Deze schokkende video van een hardrijder in het centrum van Paramaribo, was afgelopen dagen het gesprek op social media. In het filmpje is te zien hoe een zwarte auto in volle vaart op de Keizerstraat rijdt en de kruising met de Zwartenhovenbrugstraat met hoge snelheid nadert. Het verkeer daar rijdt ook gewoon door waardoor de racende auto met een flinke knal tegen een rode auto aankomt en de ravage enorm is. De meest gestelde vraag daarbij is: wie had voorrang?

Het incident is (nog) nergens door de politie of andere media in Suriname naar buiten gebracht. Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval afgelopen weekend plaats vond, in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij viel er wonder boven wonder ‘maar’ 1 lichtgewonde die door de ambulance werd afgevoerd.

Saillant detail is dat het niet de eerste keer was dat het op die kruising mis ging. Een week eerder was het ook al raak, op precies dezelfde manier, zoals in bovenstaande video te zien is. Omdat de auto op de Keizerstraat toen niet met zo een hoge snelheid reed, viel de ravage mee.

De verkeerslichten zouden na 23.00u uit zijn waardoor de ‘normale’ verkeersregels in acht genomen zouden moeten worden. Maar het blijkt hieruit dus dat die niet bekend zijn, ook niet bij de mensen die op social media discussiëren over de schuldvraag.