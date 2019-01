Derde soortgelijk ongeval in korte tijd op zelfde kruispunt in hoofdstad Suriname

PARAMARIBO, 24 jan – Opnieuw is het kruispunt Keizerstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo het toneel geweest van een verkeersongeval. Afgelopen weekend vond deze zware aanrijding plaats met een hardrijder en vanmorgen waren een ambulance, bromfietser en personenauto op precies dezelfde kruising en bijna dezelfde manier betrokken bij een verkeersongeluk. Dit is te zien in onderstaande video.

Een beveiligingscamera op de hoek registreerde vanmorgen rond 11.30u hoe een ambulance over de Zwartenhovenbrugstraat reed en de kruising naderde en op hetzelfde moment een auto en bromfietser dat ook deden vanuit de Keizerstraat. Het gevolg was een aanrijding waarbij de bromfietser de ambulance raakte en vervolgens naar rechts viel waar een auto naast hem reed. Op de beelden hieronder is te zien dat de bromfietser daarna werd aangereden door die auto naast hem.

Het ziet er op de beelden niet goed uit voor de bromfietser, die behoorlijk werd geraakt. Het ongeluk vanmorgen is het derde in korte tijd op dezelfde plek en op vrijwel dezelfde manier. Het is waarschijnlijk niet duidelijk wie daar voorrang moet verlenen. Ook zijn er geen verkeersborden of andere aanwijzingen te zien. Het wordt tijd dat de overheid in Suriname ingrijpt en de situatie op dat kruispunt weer veilig maakt. Of is men aan het wachten op een dodelijk ongeval?

Beelden vorige week en de week daarvoor: