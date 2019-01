Argentinië moet bezuinigen en sluit haar ambassade in Suriname

PARAMARIBO, 15 jan – De Argentijnse ambassade in Suriname sluit haar deuren. De Ambassade in Paramaribo werd in 2014 geopend, maar de Argentijnse regering treft op advies van de IMF, bezuinigingsmaatregelen. De sluiting van de ambassade, is een van deze maatregelen meldt het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tijdelijk zaakgelastigde a.i. van Argentinië, Ignacio Rossi Sammartino, bracht daarom afgelopen week een afscheidsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en vertrekt medio februari terug naar zijn land. Pollack-Beighle zegt het vertrek van de ambassade te betreuren, omdat de fysieke vertegenwoordiging van Zuid-Amerikaanse landen in Suriname van belang is

Suriname onderhoudt vanaf 23 juni 1977 diplomatieke betrekkingen met Argentinië. De voortzetting van de diplomatieke- en consulaire relatie met Suriname zal in de toekomst vanuit de Argentijnse Ambassade in Georgetown, Guyana, gebeuren aldus het Nationaal Informatie Instituut.