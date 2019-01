Rijstondernemer Nitender Oemrawsingh doodgeschoten in Guyana

PARAMARIBO, 15 jan – Nieuwe ontwikkeling in de zaak van de drugsvangst in rijstcontainers: de Nickeriaanse ondernemer Nitender Oemrawsingh, die eerder genoemd werd in deze zaak, is in Guyana (Berbice) doodgeschoten. Dit bevestigt zijn raadsman Irvin Kanhai tegenover Starnieuws in Suriname.

Volgns Kanhai is hij in zijn hoofd geschoten. Kanhai heeft de informatie gekregen van zijn broer dat Nitinder is doodgeschoten. De raadsman had aangegeven dat Oemrawsingh zich zou aanmelden bij de politie. Hij was nog niet als verdachte aangemerkt aldus de newssite.

Guyanese media publiceerden onderstaande foto: