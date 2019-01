Vandaag herdenking Johannes Arabiedag in Boven Suriname

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 6 jan – Afgelopen zaterdag installeerde het plaatselijk gezag te Nieuw Aurora, een gemengde commissie om in de toekomst meer bekendheid te geven aan de zogenoemde jaarlijkse Johannes Arabiedag op 6 januari in Boven Suriname. Deze dag wordt ook wel gezien als Opo Yari festiviteit in het binnenland van Suriname.

Johannes Arabie is historisch gezien een belangrijke persoon in de Saramaccaanse gemeenschap vanwege zijn strijd voor zelfbeschikking. Volgens diverse geschriften van de EBGS doopte Christoffel Kersten op 6 januari 1771 de eerste (vrije) Marron te weten: Johannes Arabie. Hij was tot 1821 actief en de bekende Johannes Arabie-school te Nieuw-Aurora werd naar hem vernoemd (FOTO).

De speciale installatie krutu ter voorbereiding van de Arabieherdenking vond plaats te Nieuw Aurora, een van de grootste en oudste dorpen in het Boven Surinamegebied. Een delegatie bestaande uit bezoekers uit Nederland en Paramaribo was daarbij aanwezig. Aangevuld met twee plaatselijke bewoners, waaronder kapitein Sampi die ook deel uitmaakt van de ge√Įnstalleerde commissie voor de viering van de Johannes Arabiedag in de toekomst. Dit op initiatief van BRASA Solutions van Roy Ristie: