Algemene politieke beschouwingen medio januari in Nationale Assemblee Suriname

PARAMARIBO, 6 jan – Het was de bedoeling van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname om in december van het afgelopen jaar te starten met de debatten en de algemene politieke beschouwingen op de jaarrede van president Bouterse. Door diverse redenen kon dit echter niet plaatsvinden en is dit verschoven naar medio januari dit jaar, meld het Nationaal Informatie Instituut.

Het streven is om een week na de start van de algemene politieke beschouwingen een aanvang te maken met de begrotingsbehandeling. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons hoopt in februari de nieuwe begroting over het dienstjaar 2019 af te hebben.

Behalve de begroting zal het parlement dit jaar wederom een aantal belangrijke wetten in behandeling nemen en goed te keuren.