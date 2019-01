In Suriname vermoorde Gaitrie wilde eerder terugkeren naar Nederland

RIJSWIJK, 5 jan – De in Suriname vermoorde Gaitrie Jagroep heeft tussen Kerst en Nieuwjaar pogingen gedaan om Suriname eerder te verlaten en terug te keren naar Nederland. Dit omdat haar partner Mohamed K. haar tijdens hun vakantie in Suriname bedreigd zou hebben. Er was echter geen retourvlucht mogelijk vertelt Rijswijker Cees Noordermeer aan het Rijswijks Dagblad.

Cees en zijn vrouw kennen Gaitrie, die ook uit Rijswijk komt, al ruim 15 jaar. Volgens hem ging het regelmatig fout sinds Gaitrie een relatie met Mohamed had. Noordermeer had de laatste weken nauw contact met haar, omdat haar partner Mohamed K. haar bedreigde. Uiteindelijk wurgde K. haar op 3 januari op het vakantieadres in Suriname.

“Gaitrie vroeg me om hulp vanuit haar vakantie adres. Hij had haar op het vakantie adres verlaten, en ze was erg bang dat hij haar wat zou aandoen. Ze heeft me letterlijk verteld: Cees, ik denk dat hij me nog vermoord” aldus de man tegen het Rijswijks Dagblad.