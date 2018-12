Bewakers luchthaven Suriname mishandelen bezoeker

PARAMARIBO, 29 dec – Drie bewakers op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname, zijn onlangs aangehouden vanwege zware mishandeling van een bezoeker. Het slachtoffer kwam zijn vrouw ophalen, maar stond vanwege zijn enthousiasme om haar weer te zien buiten de aangegeven zone. Een van de bewakers sprak hem op brute wijze hierover aan, waarna de ellende begon meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De bezoeker die door de bewaker op brute wijze werd aangesproken wees hem op zijn verkeerde manier van communiceren. Maar de bewaker was daar niet van gediend en gaf hem zonder meer een ferme klap in het gelaat, waardoor er een worsteling ontstond tussen hen. Een andere bewaker kwam erbij en in plaats van de zaak te sussen, bracht die hem ook slagen op het lichaam toe, aldus de politie.

Een derde bewaker schoot zijn twee collega’s te hulp en greep de bezoeker om zijn middel vast, waardoor deze niet kon bewegen. De eerste bewaker kreeg hierdoor de gelegenheid om de man een slag op zijn hoofd toe te brengen met een voorwerp.

Het slachtoffer liep een barst verwonding op zijn hoofd op en moest medisch worden behandeld. Aangezien er door de behandelende arts een scheur in zijn trommelvlies is geconstateerd is hij voor verdere medische behandeling verwezen naar de specialist. De eerste bewaker zit vast, de andere twee werden na een stevige waarschuwing vrijgelaten.