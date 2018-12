Muziekformatie 2-Remember brengt nieuwe CD op speciaal verzoek van fans uit

ROTTERDAM, 29 dec – Op de laatste dag van het jaar brengt de bekende Surinaams-Nederlandse allround muziekformatie 2-Remember haar nieuwe CD uit. De muziekverzameling met de titel ‘Special Request’ bevat een aantal eigen nummers en covers met eigen lyrics.

“Zoals de naam al doet vermoeden is de CD uitgebracht op speciaal verzoek van onze fans” zegt bandleider Steven ‘Piva’ Hartmann tegen Waterkant.Net. “Wij spelen op diverse feesten en een van de meest gestelde vragen aan ons is ‘hoe kunnen wij nog meer van jullie muziek thuis of in de auto beluisteren‘. Deze nieuwe CD is het antwoord” aldus Piva.

De CD wordt gelanceerd op oudjaarsdag, maandag 31 december 2018, op een Owru Yari viering in Amsterdam. De populaire band is vanavond, zaterdag 29 december, ook te zien op de Owru Yari Warming-Up Party in de Sir Winston Club Rijswijk. Daar brengen ze gezellige nummers te horen waaronder muziek uit Suriname!

